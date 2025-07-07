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Общество

Стали известны имена артистов, которые получат звезду на Аллее славы в 2026 году

Деми Мур, Майли Сайрус, Тимоти Шаламе, Стэнли Туччи, Эмили Блант и другие артисты Голливуда получат звезду на Аллее славы в 2026 году. Об этом сообщил ее официальный сайт.

Президент Торговой палаты Голливуда Стивен Ниссен объявил новых лауреатов 2 июля на пресс-конференции.

«Мы рады представить новую подборку из 35 выдающихся личностей, которые войдут в престижный список Класса 2026 года Аллеи славы. Эти талантливые люди внесли значительный вклад в мир развлечений, и мы с гордостью отметим их звездами на Аллее славы. Присоединяйтесь к нашему празднованию их достижений и наследия», — отметил председатель Комитета по отбору звезд Питер Рот.

В категория «Кино» звезду получат актеры: Эмили Блант, Тимоти Шаламе, Крис Коламбус, Марион Котийяр, Кит Дэвид, Рами Малек, Рэйчел Макадамс, Деми Мур, Франко Неро, Дипика Падукон, Молли Рингуолд, Стэнли Туччи, Карло Рамбольди (посмертно), Тони Скотт (посмертно).

В категорию «Телевидение» вошли Грег Дэниелс, Сара Мишель Геллар, Лусеро, шеф Гордон Рамзи, Мелоди Томас Скотт, Робин Робертс и Джордж Стефанопулос, Брэдли Уитфорд, Ноа Уайли.

В категория «Музыка» звезду получат Майли Сайрус, Air Supply, Bone Thugs-N-Harmony, Паулиньо Да Коста, The Clark Sisters, Джош Гробан, Grupo Intocable, Анджелика Киджо, Лайл Ловет.

В категорию «Живые выступления / Театр» вошли Лиа Салонга, Габриэль Fluffy Иглесиас.

В категория «Спортивные развлечения» на Аллее славы появится Шакил О’Нил.

Отмечается, что даты церемоний установки звезд пока не назначены. У получателей есть два года на проведение церемонии с момента объявления пока их право не истечет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335378/
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