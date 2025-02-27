В Орловке задержан водитель, который в Токмаке сбил девушку на авто и уехал

В селе Орловка Кеминского района задержан водитель, который совершил автонаезд и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности дорожного движения Чуйской области.

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Автонаезд произошел 25 февраля примерно в 21.10 в городе Токмаке. Автомобиль BMW X5 сбил 16-летнюю девушку и скрылся с места происшествия. Подростка доставили в местную больницу. Сотрудники уголовного розыска и ОБДД Токмаке установили местонахождение подозреваемого водителя и задержали его в селе Орловка Кеминского района.

Им оказался 48-летний Д.Р.. Его доставили в следственную службу для дальнейших разбирательств. Авто водворили на штрафстоянку.