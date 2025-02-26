В Московском районе новый забор вокруг стадиона обрушился. Об этом сообщили пользователи соцсетей. В Министерстве строительства информацию подтвердили.

Фото пресс-службы Министерства строительства

По данным ведомства, Чуйское региональное управление государственного архитектурно-строительного контроля провело внеплановую проверку и выявило серьезные нарушения.

Установлено, что заказчик проекта — Нарзанский айыл окмоту, подрядчиком определено ОсОО «Нефрит ЛТД». Рабочие проводили замену старого ограждения, но в ходе проверки выяснилось, что новый забор не соответствует требованиям прочности и устойчивости.

Составлен акт, подрядчику выдано предписание об устранении недостатков. Подрядчику выписан штраф за необеспечение необходимого уровня прочности и устойчивости сооружения.