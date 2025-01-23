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Происшествия

На посту «Сосновка» вновь ограничили проезд большегрузов из-за непогоды

Из-за резкого ухудшения погодных условий на перевале Тоо-Ашуу с 18.00 на пункте транспортного контроля «Сосновка» автодороги Бишкек – Ош вновь введены ограничения для проезда грузового автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

Министерство транспорта и коммуникаций призывает водителей быть предельно внимательными, не выезжать на встречную полосу, строго соблюдать Правила дорожного движения и иметь с собой цепи противоскольжения. Особое внимание уделено необходимости соблюдения дистанции в 500 метров между автомобилями для предотвращения попадания под снежную лавину.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317767/
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