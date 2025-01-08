В Бишкеке мужчина избил и ограбил прохожего

Оперативники задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 1 января в милицию обратился гражданин, который просил принять меры в отношении неизвестного. Он рассказал, что 30 декабря 2024 года примерно в 01.30 в микрорайоне «Асанбай» мужчина применил силу и отобрал 6 тысяч сомов, после чего скрылся с места происшествия. Правоохранители возбудили дело по статье «Грабеж» УК КР.

Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 25-летний Т.Э., которого водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Правоохранители устанавливают причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям и просят возможных пострадавших от рук злоумышленника сообщить по следующим номерам: 0707525222 или 102.