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Происшествия

В Бишкеке мужчина избил и ограбил прохожего

Оперативники задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы. 

По ее данным, 1 января в милицию обратился гражданин, который просил принять меры в отношении неизвестного. Он рассказал, что 30 декабря 2024 года примерно в 01.30 в микрорайоне «Асанбай» мужчина применил силу и отобрал 6 тысяч сомов, после чего скрылся с места происшествия. Правоохранители возбудили дело по статье «Грабеж» УК КР.

Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 25-летний Т.Э., которого водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Правоохранители устанавливают причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям и просят возможных пострадавших от рук злоумышленника сообщить по следующим номерам: 0707525222 или 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316223/
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