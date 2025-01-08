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Происшествия

Во время «Бахуса» за сутки выявили более 1 тысячи 200 нарушений ПДД в Бишкеке

На территории Бишкека за сутки рейда «Бахус» автоинспекторы выявили 1 тысячу 244 нарушения Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции.

Рейд проходил с 6 по 7 января, во время него выявили следующие нарушения ПДД:

— на 27 водителей составлены протоколы за управление авто в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

— 14 водителей наказаны за управление авто без водительского удостоверения или без свидетельства регистрации транспортного средства;

— 20 водителей оштрафовали за незаконную тонировку.

Кроме того, как отметили в УПСМ столицы, за сутки рейда «Бахус» 246 машин поставили на штрафстоянки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316146/
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