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Экономика

В России общепит, гостиничный бизнес и торговля нуждаются в трудовых мигрантах

В России общепит, гостиничный бизнес и торговля нуждаются в рабочих мигрантах. Об этом журналистам сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий, комментируя отмену регионального запрета на работу иностранцев в указанных сферах.

иллюстративное
Фото иллюстративное

«Эти точки общепита будут работать стабильно и нормально. Не потребуется увольнение уже работающих людей. Мы должны концентрироваться на том, что у нас область вымирающая. И людей не прибавляется. И целый ряд профессий, такие как посудомойка, которые очень низкооплачиваемые, там еще уборщики и так далее — подобных людей просто не хватает», — сказал он.

По словам бизнес-омбудсмена, мигранты, живущие в России на законных основаниях и соблюдающие законы РФ о патенте, трудоустройстве и месте пребывания, имеют право работать. Он подчеркнул, что бизнес будет официально принимать таких иностранцев на работу и платить им белую зарплату.

Ранее в России создали «Цифровой профиль иностранного гражданина», в котором будут содержаться все личные данные рабочих мигрантов, находящихся в стране.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336030/
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