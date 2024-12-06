Медики рассказали о состоянии Имамидина Ташова

Состояние Имамидина Ташова удовлетворительное. Об этом 24.kg сообщил замдиректора Центра экстренной медицины Егор Борисов.

По его словам, вызов поступил от судебного пристава с поводом «резаная рана, попытка суицида» в 12.09. При осмотре выяснилось, что состояние пациента удовлетворительное.

«Рана поверхностная, в области надгортанника, размером 3 х 0,5 сантиметра, глубиной 1 миллиметр, без повреждения сосудов, в пределах кожных покровов. Кровопотери нет. Бригада скорой помощи доставила Имамидина Ташова в КБСМП (4-я горбольница) в 13.10», — сказал Егор Борисов.

Напомним, во время судебного заседания сегодня, 6 декабря, Имамидину Ташову продлили срок ареста, в ответ он попытался перерезать себе горло.

29 октября в Первомайском районном суде Бишкека началось рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена. Сам он из СИЗО доставлен в больницу после попытки суицида.