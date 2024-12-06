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Происшествия

Медики рассказали о состоянии Имамидина Ташова

Состояние Имамидина Ташова удовлетворительное. Об этом 24.kg сообщил замдиректора Центра экстренной медицины Егор Борисов.

По его словам, вызов поступил от судебного пристава с поводом «резаная рана, попытка суицида» в 12.09. При осмотре выяснилось, что состояние пациента удовлетворительное.

«Рана поверхностная, в области надгортанника, размером 3 х 0,5 сантиметра, глубиной 1 миллиметр, без повреждения сосудов, в пределах кожных покровов. Кровопотери нет. Бригада скорой помощи доставила Имамидина Ташова в КБСМП (4-я горбольница) в 13.10», — сказал Егор Борисов.

Напомним, во время судебного заседания сегодня, 6 декабря, Имамидину Ташову продлили срок ареста, в ответ он попытался перерезать себе горло.

29 октября в Первомайском районном суде Бишкека началось рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена. Сам он из СИЗО доставлен в больницу после попытки суицида.

Напомним, Имамидину Ташову предъявлены обвинения в попытке насильственного захвата власти, публичных призывах к захвату власти и незаконном пересечении государственной границы.

Он задержан в апреле в селе Каинды Чуйской области. По данным ГКНБ, в Кара-Балте предприниматель якобы планировал организовать временный штаб по консолидации сил для акции протеста с последующим захватом власти. Находясь в розыске, он проводил активную вербовочную работу через соцсети, заявляли в ведомстве.

В госкомитете также сообщали, что в столице компания KG Group построила шесть многоквартирных жилых домов. Но ни один из этих объектов не ввели в эксплуатацию в связи с самовольным возведением, без разрешительных документов.

До этого в соцсетях опубликовали видеообращение Имамидина Ташова, где он заявил, что его «по-бандитски похитили», держали в неволе и требовали, помимо уже перечисленных в доход государства 52 миллионов сомов, еще 100 миллионов «в левый карман».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313362/
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