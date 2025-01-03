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Общество

Врач скорой: В Новый год стало меньше ножевых ранений и травм от пиротехники

В новогодние праздники характер вызовов скорой помощи меняется. Заместитель главного врача Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов отметил, что в последние годы наблюдается снижение количества вызовов, связанных с криминальными происшествиями, такими как ножевые ранения, драки и алкогольные интоксикации.

«Я вспоминаю, как в 2009-2010 годах, работая фельдшером, за одну смену 1 января у нас было 14 вызовов с ножевыми ранениями, и все они были связаны с употреблением алкоголя. Сейчас подобного практически не наблюдается. Возможно, снизилось потребление алкоголя или культура его употребления стала другой», — сказал он.

Также сократилось количество вызовов, связанных с использованием пиротехники. Медики связывают это с более благоразумным подходом к празднованию Нового года.

Однако Егор Борисов сообщил о росте количества вызовов, связанных с острыми респираторными вирусными инфекциями. За последние сутки это число превысило 100, тогда как в обычные дни поступает около 30-40 таких обращений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315955/
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