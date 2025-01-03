Егор Борисов: Всего 41 бригада скорой помощи выходит на дежурство в Бишкеке

Часть карет скорой помощи в Бишкеке находится на ремонте — это не экстренная проблема, а повседневная реальность. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель главного врача Центра экстренной медицины Егор Борисов.

Он подчеркнул, что полноценная работа службы зависит не только от автомобилей, но и от квалификации специалистов. На дежурство ежедневно выходит максимум 41 бригада.

«С оснащением, медицинскими препаратами и топливом у нас проблем нет. Эти вопросы решены несколько лет назад. Все необходимые медикаменты поступают через госпредприятие «Кыргызфармация» благодаря реформам в системе здравоохранения. Однако проблемы с машинами скорой помощи остаются актуальными», — отметил Егор Борисов.

По его словам, в 2025-м планируется закупить новые автомобили, и большая часть обновленного автопарка останется в Бишкеке.

«За последние годы мы провели несколько крупных закупок, что позволило обновить автопарк. Но важно помнить, что срок эксплуатации машины скорой помощи составляет всего 5,5 года из-за высокой нагрузки. Ежедневный пробег каждого авто достигает 200 километров», — добавил заместитель главврача ЦЭМ.