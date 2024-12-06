Пограничники помогли подследственному иностранцу незаконно покинуть Кыргызстан

Спецслужбы задержали двух пограничников, подозреваемых во взяточничестве, сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По факту получения взятки задержаны военнослужащие Пограничной службы А.Э. и К.С., которые за крупную сумму помогли иностранцу незаконно покинуть страну. Иностранец скрывался от следствия. Кроме того, установлено, что он вступил в сговор с гражданином А.Т., который является членом ОПГ Камчи Кольбаева. Последний вышел на пограничников и дал им крупную сумму денег.

Все задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. В настоящее время устанавливаются другие лица, имеющие причастность к противоправной деятельности задержанных.