13:34
USD 86.80
EUR 91.40
RUB 0.83
Происшествия

Пограничники помогли подследственному иностранцу незаконно покинуть Кыргызстан

Спецслужбы задержали двух пограничников, подозреваемых во взяточничестве, сообщили в пресс-центре ГКНБ. 

По факту получения взятки задержаны военнослужащие Пограничной службы А.Э. и К.С., которые за крупную сумму помогли иностранцу незаконно покинуть страну. Иностранец скрывался от следствия. Кроме того, установлено, что он вступил в сговор с гражданином А.Т., который является членом ОПГ Камчи Кольбаева. Последний вышел на пограничников и дал им крупную сумму денег.

Все задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. В настоящее время устанавливаются другие лица, имеющие причастность к противоправной деятельности задержанных.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313337/
просмотров: 1349
Версия для печати
Материалы по теме
Накануне в Бишкеке похитили девушку. Троих задержали на посту «Сосновка»
Задержан экс-глава южного филиала «Кыргызкомура». Нанес ущерб экологии
Создали коррупционную схему. Спецслужбы задержали чиновников Счетной палаты
Взял два авто у знакомого и обещал помочь продать. В Бишкеке задержан мошенник
В Бишкеке задержаны члены наркогруппировки «Принцесса дури»
Взял у иностранца $60 тысяч и обещал пригнать 24 новых авто. Задержан мошенник
В Кыргызстане увеличивается число пьющих: МВД просит расширить полномочия
В Бишкеке массово задерживают сотрудников Налоговой службы
Спецслужбы задержали подполковника при получении взятки в Араванском районе
В аэропорту ОАЭ задержан 31 гражданин Узбекистана
Популярные новости
Задержаны трое начальников районных управлений Налоговой службы Задержаны трое начальников районных управлений Налоговой службы
Авто с&nbsp;армянскими и&nbsp;абхазскими номерами начали массово водворять на&nbsp;штрафстоянку Авто с армянскими и абхазскими номерами начали массово водворять на штрафстоянку
В&nbsp;Бишкеке массово задерживают сотрудников Налоговой службы В Бишкеке массово задерживают сотрудников Налоговой службы
В&nbsp;ГКНБ рассказали подробности задержания глав районных УГНС Бишкека В ГКНБ рассказали подробности задержания глав районных УГНС Бишкека
Бизнес
ТК&nbsp;Silk Way приглашает посетителей на&nbsp;торжественное открытие 8&nbsp;декабря ТК Silk Way приглашает посетителей на торжественное открытие 8 декабря
&laquo;Элдик Банк&raquo; создает депозитарий ценных бумаг международного уровня «Элдик Банк» создает депозитарий ценных бумаг международного уровня
Первые победители акции от&nbsp;MKASSA и&nbsp;Mastercard Первые победители акции от MKASSA и Mastercard
Финансирование зеленых проектов от&nbsp;Госбанка развития&nbsp;КР Финансирование зеленых проектов от Госбанка развития КР
6 декабря, пятница
13:16
Теперь вне подозрений. World Athletics исключила Кыргызстан из списка наблюдения Теперь вне подозрений. World Athletics исключила Кыргыз...
12:53
ЕАБР разработал базу данных о финансировании более 1,7 тысячи проектов
12:38
Суд продлил арест Имамидину Ташову, в ответ он попытался перерезать себе горло
12:21
Пограничники помогли подследственному иностранцу незаконно покинуть Кыргызстан
12:17
Медиапремия «Мейкин»: достойных материалов не нашлось