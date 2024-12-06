Накануне в Бишкеке похитили девушку. Троих задержали на посту «Сосновка»

На посту «Сосновка» задержаны трое мужчин, подозреваемых в похищении человека. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе управления по обеспечению безопасности дорожного движения Чуйской области.

Инцидент произошел накануне, 5 декабря, примерно в 21.20 в Бишкеке. Милиции сообщили, что неизвестные силой посадили 24-летнюю К. кызы Г. в авто и скрылись.

В столице и Чуйской области объявили план «Перехват». Примерно в 23.30 машину подозреваемых остановили на посту «Сосновка» Чуйской области.

По подозрению в похищении девушки задержаны 30-летний М.У.С. и 28-летние А.У.М. и Б.Ж.Б. В авто находилась и девушка. Всех доставили в ГУВД Бишкека для дальнейших разбирательств.