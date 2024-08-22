Депутат Жогорку Кенеша Нуржигит Кадырбеков находится на допросе в ГКНБ.

Заходя в здание госкомитета, он рассказал журналистам, что вызов связан с деятельностью фонда «Ыйман», которым он руководил с 2015 по 2019 год.

«Я не хотел, чтобы это видела мама. Пусть проверяют, задают вопросы, я спокоен. По финансовой части не было проблем. Прошло шесть лет, я не знаю, какие документы остались, какие нет. Но все мы делали в рамках закона», — сказал Нуржигит Кадырбеков.

Он подчеркнул, что пришел в ГКНБ без адвоката.

В Госкомитете нацбезопасности пока не комментируют вызов парламентария.