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Депутат Жогорку Кенеша Нуржигит Кадырбеков находится на допросе в ГКНБ

Депутат Жогорку Кенеша Нуржигит Кадырбеков находится на допросе в ГКНБ.

Заходя в здание госкомитета, он рассказал журналистам, что вызов связан с деятельностью фонда «Ыйман», которым он руководил с 2015 по 2019 год.

«Я не хотел, чтобы это видела мама. Пусть проверяют, задают вопросы, я спокоен. По финансовой части не было проблем. Прошло шесть лет, я не знаю, какие документы остались, какие нет. Но все мы делали в рамках закона», — сказал Нуржигит Кадырбеков.

Он подчеркнул, что пришел в ГКНБ без адвоката.

В Госкомитете нацбезопасности пока не комментируют вызов парламентария.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/302784/
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