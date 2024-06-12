В Джалал-Абаде самовольно захватили фисташковый лес. Возбуждено уголовное дело

Прокуратура Джалал-Абадской области возбудила уголовное дело по факту самовольного захвата фисташковых лесов в городе Джалал-Абаде. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Установлено, что должностные лица мэрии Джалал-Абада для строительства сооружения из легких конструкций гражданину Н.Х. во временное пользование предоставили земельный участок площадью 182 квадратных метра, расположенный на хребте Аюб-Тоо.

Однако Н.Х. в нарушение требований земельного законодательства с целью извлечения выгоды захватил земли фисташковых лесов площадью 645 квадратных метров и возвел на них капитальные сооружения (зона отдыха). Государству нанесен ущерб в 2 миллиона 292 тысячи сомов.

Прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 212-1 «Непринятие мер по недопущению самовольного захвата земель» и 212 «Самовольный захват чужого земельного участка и самовольное строительство на землях сельскохозяйственного назначения с нарушением целевого назначения» УК КР.

Для проведения следственных действий направили в главное управление ГКНБ по Джалал-Абадской области.