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Происшествия

В Кара-Балте мужчина застрелил сожителя своей собутыльницы

В Кара-Балте по подозрению в убийстве задержан 39-летний местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.



Инцидент произошел 6 июня. 39-летний И.М. дома распивал спиртные напитки с двумя женщинами. К ним пришел сожитель одной из них и на почве ревности устроил разборки.

«Владелец дома достал ружье, выстрелил в грудь непрошенному гостю и убежал. Мужчина скончался до приезда медиков. Факт зарегистрирован по статье «Убийство» УК КР», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили местонахождение подозреваемого и задержали его. И.М. водворен в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296071/
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