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Происшествия

Вывез за город и избил. В Бишкеке задержан разыскиваемый за похищение член ОПГ

В Бишкеке задержан 34-летний Ю.Р., активный член ОПГ, который разыскивался за похищение человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД КР.

По данным правоохранителей, 7 ноября 2023 года он со своими подельниками на пересечении улиц Раззакова и Киевской насильно посадили мужчину в авто, вывезли его за город, где избивали его и угрожали ножом. Злоумышленники требовали 200 тысяч сомов взноса в так называемый «общак». Тогда было возбуждено дело по статье (вымогательство) УК КР, но подозреваемый Ю.Р. скрывался от следствия, после чего его объявили в розыск.

Задержанный водворен в ИВС, следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295879/
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