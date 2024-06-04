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ГКНБ задержал кыргызстанца. Он хотел совершить теракт в 2010 году

Задержан гражданин, разыскиваемый за совершение преступлений террористической и сепаратистской направленности. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, во время оперативно-разыскных мероприятий задержан А.И.И., 1984 года рождения.

Гражданин и его подельники, жители Ошской области, после событий 2010-го намеревались совершить теракт в Кыргызстане, для чего приобрели огнестрельное оружие и взрывчатку.

В 2011 году двое подельников А.И.И. задержаны и осуждены на различные сроки лишения свободы. Четверым участникам преступной группировки, в том числе задержанному, удалось скрыться. Двое из них перебрались в Сирию. Их убили во время боестолкновений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295727/
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