Мужчина по пояс высунулся из окна ехавшей на скорости машины. Его оштрафовали

В Кыргызстане оштрафовали автохулигана. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.

Направлявшиеся к озеру Сары-Челек горожане отправили сотрудникам ГУОБДД видео, на котором видно, как мужчина по пояс высунулся из окна ехавшей на скорости машины.

Работники ГУОБДД Джалал-Абадской области нашли водителя и наложили штраф в 15 тысяч сомов. Автомобиль водворили на штрафстоянку.

«Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелями преступления и ДТП, а также нарушения Правил дорожного движения, можете немедленно сообщить об этом в службу 102 или на номер 0777102102 (WhatsApp)», — просят в ведомстве.