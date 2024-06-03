16:24
USD 87.70
EUR 95.02
RUB 0.97
Происшествия

Мужчина по пояс высунулся из окна ехавшей на скорости машины. Его оштрафовали

В Кыргызстане оштрафовали автохулигана. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.

Направлявшиеся к озеру Сары-Челек горожане отправили сотрудникам ГУОБДД видео, на котором видно, как мужчина по пояс высунулся из окна ехавшей на скорости машины.

Работники ГУОБДД Джалал-Абадской области нашли водителя и наложили штраф в 15 тысяч сомов. Автомобиль водворили на штрафстоянку.

«Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелями преступления и ДТП, а также нарушения Правил дорожного движения, можете немедленно сообщить об этом в службу 102 или на номер 0777102102 (WhatsApp)», — просят в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295671/
просмотров: 538
Версия для печати
Материалы по теме
Последний звонок. В Кыргызстане остановили 48 машин, перевозивших выпускников
Женщина получила ранение во время драки в школе в селе Красная Речка
Во время ночных протестов в Бишкеке пострадали 29 человек
Драка с иностранцами. Милиция разогнала участников стихийной акции
Драка с иностранцами в Бишкеке. С задержанными записали видео с извинениями
По тревоге поднят весь личный состав милиции Бишкека
Драка с иностранцами. Милиция вновь задерживает участников стихийного протеста
Драка с иностранцами. Возбудили уголовное дело и задержали трех подозреваемых
«Вафельная» разметка в Бишкеке. Как проезжать и за что могут оштрафовать
Каждого штрафовали на 10 тысяч сомов. В Бишкеке прошел рейд «Маяк»
Популярные новости
ГКНБ конфисковал в&nbsp;пользу государства Lexus RX&nbsp;300 и&nbsp;два Hyundai Porter ГКНБ конфисковал в пользу государства Lexus RX 300 и два Hyundai Porter
Жители Бишкека и&nbsp;Чуйской области ощутили землетрясение Жители Бишкека и Чуйской области ощутили землетрясение
Получила более $200&nbsp;тысяч. ГКНБ задержал члена адвокатской коллегии Получила более $200 тысяч. ГКНБ задержал члена адвокатской коллегии
Кыргызстанец хотел принять участие в&nbsp;теракте в&nbsp;Европе. ГКНБ его задержал Кыргызстанец хотел принять участие в теракте в Европе. ГКНБ его задержал
Бизнес
MEGA поздравила воспитанников детских домов с&nbsp;Международным днем защиты детей MEGA поздравила воспитанников детских домов с Международным днем защиты детей
Обязательная регистрация мобильных телефонов на&nbsp;территории Кыргызской Республики Обязательная регистрация мобильных телефонов на территории Кыргызской Республики
Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в&nbsp;свой интеллект&nbsp;&mdash; это выгодно Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в свой интеллект — это выгодно
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый участник GovFintech-платформы &laquo;Ишкер&raquo; от&nbsp;&laquo;MEGA&amp;РСК Банк&raquo; «Керемет Банк» — первый участник GovFintech-платформы «Ишкер» от «MEGA&РСК Банк»
3 июня, понедельник
16:22
Блокировка сайта «Клоопа». В Бишкекском горсуде рассматривают жалобу ГКНБ Блокировка сайта «Клоопа». В Бишкекском горсуде рассмат...
16:03
Электронная запись. В 15 школах Бишкека уже нет мест
15:43
Более 3,5 тонны керамической плиты хотели незаконно ввезти в Кыргызстан
15:42
Мексику впервые возглавит женщина
15:27
Мужчина по пояс высунулся из окна ехавшей на скорости машины. Его оштрафовали