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Происшествия

Мужчина пытался перебросить крупную партию наркотиков в колонию. Его задержали

В одно из исправительных учреждений СИН пытались перебросить крупную партию наркотиков. Подозреваемый задержан. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По факту Следственной службой ГУВД Чуйской области возбуждено уголовное дело по статье 282 УК КР.

В жилом массиве «Ала-Тоо» Бишкека задержан К.У., 1990 года рождения. У него обнаружены два брикета, обмотанные зеленым скотчем. При обыске дома подозреваемого изъяли еще 10 брикетов с аналогичным содержимым.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятые вещества являются гашишем. Общий вес 5,738 килограмма.

Установлены также лица, причастные к преступлению, они являются активными членами ОПГ, так называемого «воровского-общака». Они отбывали срок в учреждении № 8.

«Д.У., 1997 года рождения, известный в криминальных кругах как «положенец зоны», отвечающий за сбыт наркотиков в исправительных учреждениях, и М.Н., 1993 года рождения, имеющий статус «смотрящий за отравой», ответственный за проникновение наркотиков в исправительные учреждения», — отметили в МВД.

Продолжаются мероприятия по установлению всех причастных лиц для привлечения их к уголовной ответственности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295307/
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