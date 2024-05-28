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В селе Восток иностранец прятал наркотики. Милиция задержала закладчика

Задержан 25-летний иностранец, который делал закладки наркотиков на территории Аламединского района. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел Чуйской области.

По данным милиции, к ним поступила информация о том, что в указанном районе мужчина 25-30 лет делает закладки наркотиков.

Факт зарегистрирован по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта» УК КР.

«Установлена личность подозреваемого. Им оказался 25-летний У.Б., гражданин другого государства. Он получал заказы и задания через Telegram-канал от куратора. Иностранец должен был делать закладки, фотографировать эти места и отправлять координаты куратору. Всего найдено 29 закладок в селе Восток. Изъято 242 грамма наркотиков», — отметили в ГУВД.

23 мая подозреваемого задержали и водворили в ИВС. Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295192/
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