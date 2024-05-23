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Происшествия

Три подростка погибли в страшном ДТП на Иссык-Куле

В селе Кызыл-Орук Иссык-Кульской области произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три подростка 13 и 14 лет. Об этом сообщил 24.kg источник в правоохранительных органах.

По его словам, за рулем был один из подростков.

В пресс-службе УОБДД Иссык-Кульской области информацию подтвердили. ДТП произошло в ночь на 23 мая, примерно в 1.00. Водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и съехал с трассы, автомобиль несколько раз перевернулся. Подростки погибли на месте.

Все материалы переданы в следственную службу. Назначены необходимые экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294791/
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