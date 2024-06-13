В Новопокровке грабитель проник в дом и украл из кармана куртки $10 тысяч

Милиция задержала 34-летнего Т.С., подозреваемого в краже $10 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления внутренних дел Чуйской области.

20 марта 2024 года в милицию обратилась женщина и просила принять меры в отношении неизвестных, которые 20 марта между 03.00 и 05.00 проникли в ее дом в селе Новопокровка и украли $10 тысяч из кармана куртки, которая висела в спальне.

Факт зарегистрирован по статье «Кража» Уголовного кодекса КР. Правоохранителям удалось установить личность одного из подозреваемых и задержать его. Им оказался 34-летний Т.С., которого водворили в ИВС. Следствие продолжается.