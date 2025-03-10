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Происшествия

В Токмаке ночью вор проник в кафе. Его нашли пьяным на диване с награбленным

В Токмаке задержан мужчина, который во время кражи в кафе напился спиртного и уснул на диване заведения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Инцидент произошел в ночь на 9 марта. В кафе, расположенное на одной из улиц Токмака, проник вор. Он разбил пластиковое окно, системный блок компьютера камер наблюдения, вскрыл сейф и достал оттуда деньги. Но, добравшись до спиртного, напился и уснул на диване. От действий злоумышленника сработала сигнализация, и в кафе приехали сотрудники службы охраны. У дверей они нашли посуду, строительные инструменты и усилитель для акустической системы, которые грабитель собрал в одном месте. Сам вор спал на диване, рядом лежала часть награбленного.

Владелец кафе написал заявление. Возбуждено дело по статье «Покушение на кражу» УК КР. 41-летнего Т.В. водворили в ИВС. Ущерб от его действий составил 150 тысяч сомов. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322229/
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