В Джумгальском районе сошел оползень: работы на местном предприятии остановили

В Джумгальском районе накануне сошел оползень. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, на угледобывающем участке «Как» приостановлены работы в связи со сходом оползня. Уточняется, что в селе Дунгуромо Мин-Кушского айыльного аймака Джумгальского района Нарынской области на угледобывающем предприятии «Минерал прайм» произошел сход оползня. Его объем составляет около одного миллиона кубометров. На место происшествия оперативно выехала группа специалистов ведомства.

Установлено, что на предприятии имели место нарушения правил техники безопасности. В связи с этим Министерством чрезвычайных ситуаций временно приостановлены все угледобывающие работы до их устранения.