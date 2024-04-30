Задержана дочь экс-депутата ЖК Камчыбека Жолдошбаева. Не платила налоги

В Бишкеке задержана директор ОсОО «Беш-Сары», действующий депутат городского кенеша Н.Ж. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Речь идет о Наргизе Жолдошбаевой, дочери бывшего депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Жолдошбаева.

В ГКНБ отметили, что в рамках мероприятий по выявлению факта мошенничества со стороны руководства ОсОО «Беш-Сары», когда присваивали и передавали третьим лицам частное имущество, также выявлен факт уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере.

«Директор ОсОО «Беш-Сары» Н.Ж. после разъяснительных работ в ноябре 2023 года снизила арендную плату предпринимателям на 30 процентов, о чем ОсОО опубликовало статьи в средствах массовой информации. Однако руководство «Беш-Сары» намеревалось вернуть прежние цены на аренду, чем вызвало недовольство среди предпринимателей», — говорится в сообщении.

Таким образом, 29 апреля чекисты задержали директора ОсОО «Беш-Сары» Наргизу Жолдошбаеву, которую водворили в СИЗО ГКНБ.

Следствие продолжается.