Главу KG Group Имамидина Ташова водворили в СИЗО на месяц

Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения главе строительной компании KG Group Имамидину Ташову в виде заключения под стражей в СИЗО до 22 мая 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба районного суда.

Ранее сообщалось, что разыскиваемый по подозрению в покушении на насильственный захват власти Имамидин Ташов задержан в селе Каинды Чуйской области. По данным ГКНБ, в Кара-Балте он якобы планировал организовать временный штаб по консолидации сил для проведения акции протеста с последующим захватом власти. Находясь в розыске, Имамидин Ташов проводил активную вербовочную работу через соцсети, заявили в госкомитете.

Ранее в ГКНБ сообщали, что в Бишкеке компания KG Group построила шесть многоквартирных жилых домов. Но ни один из этих объектов не ввели в эксплуатацию в связи с самовольным возведением, без разрешительных документов.

До этого в соцсетях опубликовали видеообращение Имамидина Ташова, где он сообщил, что его «по-бандитски похитили», держали в неволе и требовали, помимо уже перечисленных в доход государства 52 миллионов сомов, еще 100 миллионов «в левый карман».