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Центральный рынок Кербена стоимостью 23 миллиона сомов возвращен государству

Центральный рынок Кербена стоимостью 23 миллиона сомов возвращен государству. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, выявлен факт незаконного использования центрального рынка Кербена гражданином Кыргызстана.

Ранее рынок принадлежал администрации мэрии. В 2012 году на основании договора аренды передали гражданину Б.М. во временное пользование на пять лет.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Рынок в Кербене

«По истечении срока договора Б.М., ссылаясь на якобы имевшийся договор купли-продажи рынка с коммунальным кооперативом, перестал производить оплату аренды в мэрию, для чего искусственно начал судебные тяжбы с органами местного самоуправления», — отметили в ГКНБ.

В ходе проверки установлено, что центральный рынок общей площадью 1,79 гектара с 2003 года находится на балансе мэрии города. По итогам доследственной проверки Б.М. добровольно вернул его муниципалитету.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292346/
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