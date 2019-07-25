Цифра дня. 2,241 миллиона сомов взыскали с задолжников-арендаторов «Дордоя»

С задолжников-арендаторов земельных участков на рынке «Дордой» взыскали 2 миллиона 241 тысячу сомов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, управление земельных ресурсов мэрии Бишкека провело инвентаризацию земельных участков на территории рынка «Дордой».

От аренды участков на территории города в бюджет поступило 194 миллиона 324 тысячи при плане 275 миллионов сомов. Еще 51 миллион 197 тысяч 600 сомов принесли арендаторы участков под облегченные конструкции (павильоны, ларьки) при плане 50 миллионов.

«В общем за полгода в бюджет столицы поступило 253 миллиона 522 тысячи 500 сомов, или 75,5 процента от годового плана», — отметили в муниципалитете.