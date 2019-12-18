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Общество

Мэрия собрала более 100 миллионов сомов за аренду муниципального имущества

Мэрия Бишкека собрала за аренду муниципального имущества более 100 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, такую сумму собрали впервые. В 2017 году доход управления муниципального имущества (УМИ) мэрии составлял около 48 миллионов сомов, к концу 2018-го — 88 миллионов.

В муниципалитете добавили, что, по данным УМИ, у мэрии есть резервы, которые позволят повысить доходы за аренду до 300 миллионов сомов.

«Отметим, что имущество то же, земельные участки те же, даже сотрудники многие те же, всего лишь эффективный менеджмент и первые результаты масштабной инвентаризации муниципальной собственности города. С апреля мы «прочесываем» каждый уголок столицы, считаем каждый квадратный сантиметр, активно и честно работаем с арендаторами», — сказали в мэрии.
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