У бишкекчанина отобрали телефон, часы и 35 тысяч сомов. Грабителя задержали

Сотрудники милиции задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района Бишкека.

По ее данным, 3 апреля 2024 года в милицию с заявлением обратился Х.К. с просьбой принять меры в отношении неизвестных, которые 2 апреля на пересечении улиц Малдыбаева и Жаманбаева избили его и отобрали телефон Xiaomi Poco X4 Pro стоимостью 20 тысяч сомов, наручные электронные часы за 8 тысяч сомов, беспроводные наушники за 6 тысяч сомов и 35 тысяч сомов.

Фото пресс-службы УВД Октябрьского района

Возбуждено уголовное дело по статье 206 «Грабеж» УК КР. Задержан М.Б., 2001 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям.