В селе Чырпыкты служебная машина столкнулась с мини-бусом. Погибли три человека

В селе Чырпыкты Иссык-Кульской области в аварии погибли три человека. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УОБДД.

Ранее в соцсетях распространили видео с места ДТП.

По данным дорожной милиции, авария произошла вчера примерно в 12.50 на автодороге Балыкчи — Ананьево — Каракол. Столкнулись служебная машина Санэпидстанции и «Даймлер-Крайслер D312».

В результате погибли три человека, находящиеся в служебном авто: водитель и два пассажира. Число пострадавших уточняется.

Машины водворены на штрафстоянку. Ведется следствие.