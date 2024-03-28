Вандалы разгромили очередную новую остановку в Бишкеке

В Бишкеке на остановочном комплексе нового формата взломали дверь, разбили стекло. Видео появилось в соцсетях.

В пресс-службе мэрии сообщили 24.kg, что остановка расположена на пересечении проспектов Чуй и Манаса. По ее данным, информация о произошедшем будет передана в правоохранительные органы. В настоящее время выясняются обстоятельства.

В муниципалитете напомнили, что ранее неизвестные взломали дверь и украли телевизор на остановочном комплексе, расположенном на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Ахунбаева.