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Наркотики на сумму свыше 1 миллиона сомов изъяли у кыргызстанца при задержании

ГКНБ совместно с ОВД Чуйского района задержали так называемого барыгу, который регулярно распространял наркотические средства по Чуйской области и в Бишкеке. Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

По его данным, в селе Ивановка Иссык-Атинского района при передвижении на своем автомобиле задержан М.М.К., при котором обнаружили 10 спичечных коробов со специфическим запахом конопли весом 152 грамма и более 200 тысяч сомов.

«В ходе обыска по месту жительства задержанного в Бишкеке обнаружили аналогичные наркотические вещества весом 496 граммов. Общий вес изъятых наркотиков — 650 граммов на сумму около 1 миллиона 300 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС ОВД Чуйского района.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287809/
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