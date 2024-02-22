Вице-президенту Федерации борьбы Ахрору Иминову продлили арест

Вице-президенту Федерации борьбы Ахрору Иминову продлили срок содержания под стражей. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Первомайского райсуда.

По ее данным, Ахрор Иминов будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 4 апреля на время следствия.

Напомним, вице-президента Федерации борьбы подозревают в финансировании членов ОПГ ликвидированного вора в законе Камчи Кольбаева. Его задержание произведено в рамках возбужденного уголовного дела по статье 261 «Создание организованной группы или участие в ней» УК КР.

В середине ноября Ахрора Иминова отпустили из СИЗО под подписку о невыезде, но потом снова задержали.