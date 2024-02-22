14:25
USD 89.43
EUR 96.57
RUB 0.97
Происшествия

Вице-президенту Федерации борьбы Ахрору Иминову продлили арест

Вице-президенту Федерации борьбы Ахрору Иминову продлили срок содержания под стражей. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Первомайского райсуда.

По ее данным, Ахрор Иминов будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 4 апреля на время следствия. 

Напомним, вице-президента Федерации борьбы подозревают в финансировании членов ОПГ ликвидированного вора в законе Камчи Кольбаева. Его задержание произведено в рамках возбужденного уголовного дела по статье 261 «Создание организованной группы или участие в ней» УК КР.

В середине ноября Ахрора Иминова отпустили из СИЗО под подписку о невыезде, но потом снова задержали.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287414/
просмотров: 376
Версия для печати
Материалы по теме
Государству вернули охотугодье в Ат-Баши, которое «крышевал» Камчи Кольбаев
Самую дорогую машину Камчи Кольбаева в четвертый раз выставили на аукцион
На аукционе продали пять автомобилей Камчи Кольбаева
Задержан экс-мэр Чолпон-Аты. Его подозревают в передаче земли Камчи Кольбаеву
Свата Камчи Кольбаева отпустили под подписку о невыезде
Государству вернули участок около базы «Каракол». Принадлежал ОПГ Кольбаева
Ликвидация Камчи Кольбаева. Генпрокурор прокомментировал спецоперацию ГКНБ
Болушбек Абдыжапаров больше не глава ЦУМа — решение совета директоров холдинга
Активного члена ОПГ Камчи Кольбаева экстрадировали из Турции в Кыргызстан
Пресс-секретарь президента опубликовал фото Сапара Исакова и представителя ОПГ
Популярные новости
Самолет экстренно сел в&nbsp;Гонконге из-за взрыва пауэрбанка на&nbsp;борту Самолет экстренно сел в Гонконге из-за взрыва пауэрбанка на борту
Ради хайпа. В&nbsp;Оше задержана женщина, которая издевалась над своим ребенком Ради хайпа. В Оше задержана женщина, которая издевалась над своим ребенком
Родственница пациента избила медсестру в&nbsp;Нацгоспитале Родственница пациента избила медсестру в Нацгоспитале
Забор аэропорта &laquo;Иссык-Куль&raquo; рухнул во&nbsp;второй раз Забор аэропорта «Иссык-Куль» рухнул во второй раз
Бизнес
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
22 февраля, четверг
14:19
Основатель Elite House Тимур Файзиев останется под стражей до 4 апреля Основатель Elite House Тимур Файзиев останется под стра...
14:00
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
13:49
В Бишкеке закрыли подпольное казино. Организатор задержан
13:21
Вице-президенту Федерации борьбы Ахрору Иминову продлили арест
13:18
В Бишкеке грузовик насмерть сбил 10-летнюю девочку. Осторожно, видео