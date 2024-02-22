Избиение беременной медсестры Нацгоспиталя: подозреваемая задержана

Подозреваемая в избиении медсестры Национального госпиталя задержана. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
По его данным, поступило обращение Ассоциации медсестер о принятии мер в отношении Б.А., которая нанесла телесные повреждения медсестре Нацгоспиталя.
По данным коллег, медсестра неоднократно просила женщину покинуть палату, где она готовила перевязочную процедуру тяжелому пациенту. Но женщина начала неадекватно реагировать на замечание и беспричинно избила.
«В результате медсестра получила ушиб мягких тканей волосистой части головы и в экстренном порядке госпитализирована с диагнозом «угроза прерывания беременности», — говорится в сообщении.
Начато досудебное производство по статье «Хулиганство». Подозреваемая водворена в СИЗО ГКНБ.