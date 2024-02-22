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Происшествия

Избиение беременной медсестры Нацгоспиталя: подозреваемая задержана

Подозреваемая в избиении медсестры Национального госпиталя задержана. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, поступило обращение Ассоциации медсестер о принятии мер в отношении Б.А., которая нанесла телесные повреждения медсестре Нацгоспиталя.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

По данным коллег, медсестра неоднократно просила женщину покинуть палату, где она готовила перевязочную процедуру тяжелому пациенту. Но женщина начала неадекватно реагировать на замечание и беспричинно избила.

«В результате медсестра получила ушиб мягких тканей волосистой части головы и в экстренном порядке госпитализирована с диагнозом «угроза прерывания беременности», — говорится в сообщении.

Начато досудебное производство по статье «Хулиганство». Подозреваемая водворена в СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287385/
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