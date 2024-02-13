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В Бишкеке выявили сеть интимных услуг для высокопоставленных чиновников

Задержана администратор сети для предоставления интимных услуг платежеспособным гражданам и высокопоставленным чиновникам. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным ведомства, гражданка организовала сеть интернет-групп, куда входили девушки от 18 до 25 лет.

«Известные личности и блогеры, пользующиеся большой популярностью в социальных сетях Instagram и TikTok, предоставляли также эскорт-услуги, стоимость которых варьировалась от $1 тысячи до $10 тысяч. Администратор организовывала выезды девушек в Дубай и соседние страны», — говорится в сообщении.

По постановлению суда задержанная водворена в СИЗО-21.

ГКНБ проводит дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению должностных лиц, причастных к покровительству вышеуказанной незаконной деятельности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286634/
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