В Бишкеке выявили сеть интимных услуг для высокопоставленных чиновников

Задержана администратор сети для предоставления интимных услуг платежеспособным гражданам и высокопоставленным чиновникам. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным ведомства, гражданка организовала сеть интернет-групп, куда входили девушки от 18 до 25 лет.

«Известные личности и блогеры, пользующиеся большой популярностью в социальных сетях Instagram и TikTok, предоставляли также эскорт-услуги, стоимость которых варьировалась от $1 тысячи до $10 тысяч. Администратор организовывала выезды девушек в Дубай и соседние страны», — говорится в сообщении.

По постановлению суда задержанная водворена в СИЗО-21.

ГКНБ проводит дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению должностных лиц, причастных к покровительству вышеуказанной незаконной деятельности.