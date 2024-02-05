Контрабанду лекарств на 1 миллион сомов пытались ввезти в Ош

В Ошской области выявлены факты ввоза лекарств контрабандным путем. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По его данным, гражданин К.Х. занимался сбытом контрабандных лекарств, ввозимых в Кыргызстан из России, с последующей реализацией в Узбекистане.

Возбуждено уголовное дело по статье 231 (экономическая контрабанда) УК КР.

Установлено, что контрабандные лекарства хранились по двум адресам. В доме М.М., 1959 года рождения, расположенном по улице Джупас села Кызыл-Кыштак Кара-Суйского района проведен неотложный обыск, изъято 4 тысячи единиц ампициллина, 3 тысячи 640 эланалаприлла, 100 семакса, 300 единиц мази Рензилбензат.

В доме К.Х. ,1954 года рождения, расположенном по улице Ленина города Оша. Также обнаружены и изъяты контрабандные лекарства, ее доставили в следственную службу ОВД Кара-Суйского района.

Назначены соответствующие экспертизы, продолжается работа по установлению контактов подозреваемых и путей ввоза лекарств.