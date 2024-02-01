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Контрабанду на 300 тысяч сомов задержали на кыргызско-таджикской границе

На кыргызско-таджикском участке государственной границы задержали контрабандные грузы. Об этом сообщило управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

По данным ведомства, в местности Байзак-Сай Лейлекского района остановили автомашину Mercedes-Benz Sprinter, в которой обнаружили 18 мешков риса общим весом 900 килограммов. Двое граждан КР пытались незаконно провезти груз из Таджикистана в Кыргызстан. У них отсутствовали документы на рис.

В тот же день на автодороге Мурас — Достук в Лейлекском районе пограничники задержали жителя села Жаштык. Он пытался из Кыргызстана в Таджикистан незаконно провезти более 100 коробок с энергетическими напитками. В каждой коробке находилось по 24 банки. У гражданина отсутствовали сопроводительные документы.

Общая стоимость задержанных грузов — более 300 тысяч сомов.

Задержанные граждане и контрабандные грузы переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285578/
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