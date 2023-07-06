В ГКНБ сообщили подробности задержания сторонников Адахана Мадумарова

Члены политической партии «Бутун Кыргызстан» вели подготовку для проведения на территории страны массовых акций протеста и масштабных беспорядков с последующим насильственным захватом власти. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, возбуждено уголовное дело по статье «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

«Сегодня проведены обыски в домах 10 членов партии «Бутун Кыргызстан» в Сокулукском и Московском районах и Бишкеке. Помимо партийных материалов, изъяты банковские карты и реквизиты членов партии о финансовых доходах. Также изъяты партийные жилеты, транспаранты, плакаты и иные вещественные доказательства, подтверждающие их преступные намерения», — отметили в ведомстве.

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В пресс-центре проинформировали, что в изъятых материалах были призывы следующего содержания: «Ансыз деле төңкөрүш керек» («Сейчас тоже нужен переворот». — Прим. 24.kg); «Революция болсо токтойт баардык иш. 2 жылдан бери айтып келе жатам. Бул бийлик созду тушунбойт. Муштумду тушунот. Буларды уруп же жок кылып токтотосуздар. Революция болот по-любому. Бараарда революцияга башынарды кылычка сайып барыныздар» («Если случится революция, вся работа будет остановлена. Эта власть не понимает слов, понимает только силу. Этих надо либо бить, либо ликвидировать. Когда делаете революцию, рискуйте своей жизнью». — Прим. 24.kg); «Барыныздар кастет, дубинка, сухой паек алып алыныздар, дубинка алып ал. Милиция же кара кепкачанды корсон эле башка чап дароо ойлонбой» («Возьмите с собой кастет, дубинку, сухой паек». — Прим. 24.kg); «Дубинка, коктейл Молотова алып алгыла, керек болот. Баарын оптом орттоп салгылачы кулун асманга сапырып. Болду артка жол жок согушса согушабыз акмактар адырандаган сарт менен уйгур зектер» («Возьмите коктейль Молотова, он понадобится. Всех оптом сожгите, развейте пепел». — Прим. 24.kg).

Сторонники партии «Бутун Кыргызстан» водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

«Действия сторонников Адахана Мадумарова координировались центральным штабом партии «Бутун Кыргызстан». В частности, работниками секретариата парламентской фракции «Бутун Кыргызстан», которые, поддерживая связи со сторонниками Мадумарова, создавали группы в мобильных приложениях, мессенджерах и социальных сетях. Они оказывали деструктивное влияние на рядовых членов партии для использования их возможностей в организации акций протеста, сопряженных с подготовкой к массовым беспорядкам», — прокомментировали в ведомстве.