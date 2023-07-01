В США в автоаварии погиб кыргызстанец. Его родным нужна помощь

В США в автоаварии погиб 42-летний кыргызстанец Бардыбек Султанов. Об этом на своей странице в Instagram сообщила блогер Эльнура Молдокадырова.

По ее словам, трак мужчины столкнулся с другим грузовиком.

«Бардыбек Султанов скончался от полученных травм. Другой водитель и его пассажир не сообщили о каких-либо травмах в результате аварии. Власти закрыли сельский перекресток более чем на восемь часов, пока проводили расследование и убирали обломки. По словам следователей, все участники были пристегнуты ремнями безопасности и ни один из водителей не находился в состоянии алкогольного опьянения», — написала Эльнура Молдокадырова.

Блогер отметила, что Бардыбек Асанов приехал в США два года назад. Сейчас его семья собирает деньги на перевозку тела в Кыргызстан.