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Происшествия

В Токмаке сотрудники ГКНБ выявили хищение государственного имущества

В Токмаке сотрудники ГКНБ пресекли коррупционную схему в МП «Токмок водоканал». Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлено хищение государственного имущества (водопроводных труб крупного сечения), находящегося на балансе предприятия.

По данным следствия, коррупционную схему по продаже крупных линий водопроводных труб организовал заместитель директора «Токмок водоканал» А.А.A. Он был задержан и водворен в ИВС ГКНБ при попытке дать взятку — 60 тысяч сомов — директору муниципального предприятия О.С.К. Кроме того, в машине заместителя обнаружили еще 135 тысяч сомов, полученных от продажи водопроводных труб.

В ГКНБ добавили, что продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению причастных к хищению государственного имущества лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269081/
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