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В Баткенской области незаконно выдали землю. Дело передано в суд

ГКНБ завершил расследование уголовного дела по факту незаконной трансформации земельных участков в Айрыбазском айыльном аймаке Кадамджайского района. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

В 2017 году Айрыбазский айльный аймак своим постановлением выделил 95 гектар 581 гражданину.

«Следствием выявлены и задокументированы факты выдачи земельных участков лицам, не проживающим на территории аймака, а также факты их выдачи родственникам отдельных должностных лиц районного уровня», — отметили в ведомстве.

В ходе расследования дела главе аймака К.Т., его заместителю И.И. и специалисту по земельным вопросам А.А. предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 337 Уголовного кодекса (злоупотребление должностным положением). Они отстранены от занимаемых должностей.

В настоящее время уголовное дело рассматривается Кадамджайским районным судом Баткенской области.

«ГКНБ предупреждает об уголовной ответственности за незаконную выдачу земельных участков и призывает к добросовестному исполнению прямых функциональных обязанностей», — добавили в комитете.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269071/
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