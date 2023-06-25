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Происшествия

Неудавшийся мятеж Пригожина. Что известно к этому часу

Напряжение, 23-24 июня державшее весь мир в тревоге в связи с демаршем главы ЧВК «Вагнер», спало. Вчера вечером, напомним, Евгений Пригожин отказался от своих намерений идти на Москву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина прекращено, наемников преследовать не будут. Глава «вагнеровцев» переместится в Беларусь под гарантии главы этой страны Александра Лукашенко и будет работать там. Гарантия ухода Пригожина в Беларусь — слово лидера РФ, также заявил Песков.

СМИ опубликовали видео, как Евгений Пригожин покидает штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале, что за день от действий мятежной ЧВК «Вагнер» потеряли семь бортов, пять из которых не несли никакого вооружения. В их числе три Ми-8 МТПР — специализированных дефицитных вертолетов РЭБ. Также был сбит воздушный пункт управления на базе самолета Ил-18 со всем экипажем.

«По предварительной информации, всего погибло 12 летчиков. Для сравнения, с начала контрнаступления ВСУ не удалось сбить ни одного нашего борта. Потери же других видов и родов войск на данный момент неизвестны вовсе», — написал он.

Все ранее введенные ограничения на дорогах некоторых российских регионов сняты, сообщил Росавтодор поздно ночью. А до этого очевидцы сняли длинную колонну грузовиков около подмосковной Коломны. Их использовали для перекрытия дорог.

Режим контртеррористической операции будет отменен в самое ближайшее время, заявил Дмитрий Песков.

Сегодня президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом сообщил Белый дом.

Так выглядела Москва 24 июня:

Президент Казахстана сегодня проведет внеплановое заседание Совбеза, заслушает отчеты силовых структур по ситуации в России, сообщила Акорда.

Пресс-служба Александра Лукашенко сообщила о телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

Кадровые перестановки в Министерстве обороны во время переговоров с Евгением Пригожиным не обсуждались — официальный представитель Кремля.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/268930/
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