02:21
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Происшествия

Пресечена контрабанда рогов сайгака, которые планировали вывезти в Китай

ГКНБ пресек попытку незаконных сбыта и переправки из Казахстана в Китай объектов животного мира, находящихся под угрозой исчезновения, — более 160 килограммов (845 штук) рогов сайгака. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

«По итогам следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что на территорию Кыргызской Республики незаконно завезены рога сайгака и планируется их контрабандный вывоз в КНР. Основные исполнители были задержаны на месте преступления при перевозке незаконного груза», — отметили в ГКНБ.

Эксперты из Национальной академии наук и Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора после тщательного обследования подтвердили, что эти рога принадлежат saiga tatarika (сайгаку).

ГКНБ проводит следственные мероприятия и установление других лиц, причастных к незаконной перевозке рогов сайгака.

«Незаконная охота на животных, в том числе занесенных в Международную красную книгу, влечет уголовную и административную ответственность в соответствии с законодательством КР», — предупредили в ведомстве.

В ГКНБ добавили, что за последнее столетие сайгаков почти полностью истребили и сейчас они внесены в Международную красную книгу со статусом «вид на грани исчезновения». Сейчас эти животные обитают только в Казахстане, Западной Монголии, Узбекистане и России (Астраханская область и Калмыкия).
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/268796/
просмотров: 3144
Версия для печати
Материалы по теме
Микрокредитки и ломбарды обязали снизить процентные ставки
Контрабанда на 93 миллиона сомов. Изъятый товар продадут в пользу государства
Обманули на $14 миллионов. Задержаны бизнесмены, связанные с Камчи Кольбаевым
Контрабанду на 2 миллиона сомов задержали на кыргызско-таджикской границе
Задержан депутат местного кенеша Таласа. Вымогал 4 миллиона сомов
Еще одно новое здание управления ГКНБ. Теперь в Московском районе
В Кочкоре в убийстве ветерана МВД обвиняют сотрудника УОБДД
Садыр Жапаров открыл обновленное здание управления ГКНБ в Нарыне
Садыр Жапаров поздравил сотрудников ГКНБ с профессиональным праздником
ГКНБ задержал в Ала-Буке пограничников
Популярные новости
Задержаны подозреваемые в&nbsp;вооруженном разбойном нападении на&nbsp;офис Задержаны подозреваемые в вооруженном разбойном нападении на офис
Бывшего таможенника Нурмамата Канаева отпустили под подписку о&nbsp;невыезде Бывшего таможенника Нурмамата Канаева отпустили под подписку о невыезде
Из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан пытались незаконно ввезти более 15&nbsp;тонн йогурта Из России в Кыргызстан пытались незаконно ввезти более 15 тонн йогурта
Кыргызстанца осудили на&nbsp;пять лет за&nbsp;участие в&nbsp;боевых действиях в&nbsp;Украине Кыргызстанца осудили на пять лет за участие в боевых действиях в Украине
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
6 января, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 января, пятница
22:53
«Тетрис» покорен. Американский подросток первым в истории прошел игру до конца
22:00
Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 января: будет солнечно
19:30
Почти 32 миллиона рублей зарплаты вернули кыргызстанским мигрантам в России
19:00
Афиша Бишкека на выходные: детские спектакли, рождественский концерт и выставки