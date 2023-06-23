Пресечена контрабанда рогов сайгака, которые планировали вывезти в Китай

ГКНБ пресек попытку незаконных сбыта и переправки из Казахстана в Китай объектов животного мира, находящихся под угрозой исчезновения, — более 160 килограммов (845 штук) рогов сайгака. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

«По итогам следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что на территорию Кыргызской Республики незаконно завезены рога сайгака и планируется их контрабандный вывоз в КНР. Основные исполнители были задержаны на месте преступления при перевозке незаконного груза», — отметили в ГКНБ.

Эксперты из Национальной академии наук и Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора после тщательного обследования подтвердили, что эти рога принадлежат saiga tatarika (сайгаку).

ГКНБ проводит следственные мероприятия и установление других лиц, причастных к незаконной перевозке рогов сайгака.

«Незаконная охота на животных, в том числе занесенных в Международную красную книгу, влечет уголовную и административную ответственность в соответствии с законодательством КР», — предупредили в ведомстве.

В ГКНБ добавили, что за последнее столетие сайгаков почти полностью истребили и сейчас они внесены в Международную красную книгу со статусом «вид на грани исчезновения». Сейчас эти животные обитают только в Казахстане, Западной Монголии, Узбекистане и России (Астраханская область и Калмыкия).