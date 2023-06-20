В Бишкеке спецназ ГКНБ задержал ранее разыскиваемых экстремистов

В Бишкеке задержаны члены запрещенной религиозно-экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

«В рамках расследования уголовного дела было установлено местонахождение разыскиваемых граждан, в том числе из сопредельных государств, причастных к деятельности международной террористической организации. 19 июня в столице по местам проживания подозреваемых проведены санкционированные обыски. Обнаружены материалы, указывающие на их причастность к противоправной деятельности, незаконное пребывание на территории КР отдельных граждан иностранных государств, а также выявлена деятельность незаконно действующей худжры, где религиозному обучению подвергались дети школьного и дошкольного возраста», — говорится в сообщении.

Один из фигурантов досудебного производства задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. По остальным подозреваемым следственно-оперативные мероприятия продолжаются.