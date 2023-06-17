Кыргызстанец пытался нелегально вывезти в Таджикистан 2 тонны угля для продажи. Об этом сообщило управление информации и коммуникаций Погранслужбы ГКНБ КР.

По ее данным, в местности Кольцо Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд задержал вблизи линии госграницы автомашину Ford-Transit, которой управлял житель села Булак-Башы.

«В ходе досмотра автомобиля был обнаружен груз — 2 тонны угля в мешках. Со слов водителя, он намеревался нелегально провезти груз в Таджикистан для дальнейшей реализации», — сообщили в ГПС.

После оформления соответствующих документов задержанный водитель и груз передали сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.