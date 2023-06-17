01:39
USD 87.31
EUR 95.52
RUB 1.03
Происшествия

Кыргызстанец пытался нелегально вывезти в Таджикистан 2 тонны угля для продажи

Кыргызстанец пытался нелегально вывезти в Таджикистан 2 тонны угля для продажи. Об этом сообщило управление информации и коммуникаций Погранслужбы ГКНБ КР.

По ее данным, в местности Кольцо Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд задержал вблизи линии госграницы автомашину Ford-Transit, которой управлял житель села Булак-Башы.

«В ходе досмотра автомобиля был обнаружен груз — 2 тонны угля в мешках. Со слов водителя, он намеревался нелегально провезти груз в Таджикистан для дальнейшей реализации», — сообщили в ГПС.

После оформления соответствующих документов задержанный водитель и груз передали сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/268359/
просмотров: 3121
Версия для печати
Материалы по теме
Пресечена контрабанда рогов сайгака, которые планировали вывезти в Китай
В Сулюкте задержали партию контрабандных сигарет
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти спиртосодержащую продукцию
За контрабанду задержаны таможенники и предприниматели Ошской области
Контрабанду сигарет стоимостью 55 миллионов сомов изъяли в Бишкеке
В Лейлеке помощник прокурора пытался незаконно завезти в страну Lexus GX 470
$80 тысяч пытались вывезти из Кыргызстана. Нарушители задержаны
В отсеке большегруза пытались ввезти в Кыргызстан машину
Обыск в домах сотрудников РОВД Аксыйского района. В ГКНБ сообщили подробности
Через границу с Таджикистаном пытались провезти уголь. Нарушитель задержан
Популярные новости
Мятеж Пригожина: Что сейчас происходит в&nbsp;России Мятеж Пригожина: Что сейчас происходит в России
Ситуация с&nbsp;ЧВК &laquo;Вагнер&raquo;. Как выглядят улицы в&nbsp;Ростове-на-Дону сегодня утром Ситуация с ЧВК «Вагнер». Как выглядят улицы в Ростове-на-Дону сегодня утром
Евгений Пригожин подтвердил, что продолжения военного мятежа не&nbsp;будет Евгений Пригожин подтвердил, что продолжения военного мятежа не будет
Неудавшийся мятеж Пригожина. Что известно к&nbsp;этому часу Неудавшийся мятеж Пригожина. Что известно к этому часу
Бизнес
KICB совместно с&nbsp;ЕБРР провел семинар &laquo;Женщины в&nbsp;бизнесе&raquo; в&nbsp;городе&nbsp;Ош KICB совместно с ЕБРР провел семинар «Женщины в бизнесе» в городе Ош
ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; поздравляет всех мусульман с&nbsp;праздником Курман айт ОАО «Керемет Банк» поздравляет всех мусульман с праздником Курман айт
За&nbsp;пять дней размещено уже 70&nbsp;процентов зеленых облигаций Doscredobank За пять дней размещено уже 70 процентов зеленых облигаций Doscredobank
Сберегательную кассу ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; открыли в&nbsp;Балыкчи Сберегательную кассу ОАО «РСК Банк» открыли в Балыкчи
28 июня, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 июня, вторник
23:45
В Telegram появятся stories. Павел Дуров анонсировал очередную инновацию
23:20
В Бишкеке прошел конкурс американской песни. Жюри назвало победителей
22:42
В Майлуу-Суу построят малую ГЭС за $35 миллионов
22:28
«Талибан» заявляет, что вернул женщинам Афганистана статус «свободных людей»
22:00
Россия предоставит кыргызстанцам 1 тысячу мест для обучения в вузах