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Происшествия

Шестнадцать тонн контрабандных сигарет пытались завезти в Кыргызстан

Сотрудники управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТС задержали контрабандные сигареты в особо крупном объеме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«5 ноября на территории пункта пропуска «Достук» было задержано транспортное средство, следовавшее из Узбекистана в адрес резидента Кыргызской Республики ОсОО «А». При досмотре автотранспорта в грузовом отсеке был обнаружен товар — сигареты PLATINUM SEVEN в особо крупном объеме. При этом в товаросопроводительных документах были заявлены фактически отсутствовавшие товары — «нетканое полотно» общим весом 16 тонн», — говорится в сообщении.

Факт контрабанды зарегистрирован в Журнале учета информации Единого реестра преступлений и проступков. Проводится расследование.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212813/
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