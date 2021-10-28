Митинг против Асыл Талиповой продолжился у здания Военной прокуратуры

В Бишкеке около здания Военной прокуратуры прошел митинг против Асыл Талиповой, подозреваемой в мошенничестве.

К акции протеста присоединились и родственники задержанного начальника УВД Октябрьского района столицы Уланбека Аалиева. Его сестра Гулзат Аалиева предполагает, что уголовное дело может быть связано с ней. Ее, кандидата философских наук, подозревали в возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды.

«Возможно, через моего брата радикальные исламисты, которые идут на выборы в парламент, хотят заткнуть меня. От мошенницы Асыл Талиповой пострадали около 30 семей. У этой женщины имеется строительная компания, она заключала фиктивные сделки купли-продажи квартир», — сказала Гулзат Аалиева.

Фото 24.kg. Митинг против Асыл Талиповой

«Нас принял военный прокурор Сагындык Мукашов, однако он ничего не смог сказать, сославшись на тайну следствия», — сказала она.

Еще одна участница акции протеста Доктургуль Акматова заявила, что ее сын также отдал деньги за квартиру Асыл Талиповой. Мужчина написал заявление по факту мошенничества, но потом его задержали.

Напомним, ранее адвокат Канат Хасанов вышел на одиночный пикет к зданию ГУВД столицы с требованием выпустить женщину, подозреваемую в мошенничестве. По словам юриста, мать шестерых детей необоснованно задержали и водворили в СИЗО-1 Бишкека. На следующий день после митинга Асыл Талипову отпустили под домашний арест. После этого Военная прокуратура задержала начальника УВД Октябрьского района Улана Аалиева, бывшего замначальника следственной службы УВД Талгата Куватбекова и следователя УВД района Айсулуу Рамазан кызы. Всех троих подозревают в применении пыток в отношении задержанной.