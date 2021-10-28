18:54
USD 84.79
EUR 98.42
RUB 1.22
Происшествия

Митинг против Асыл Талиповой продолжился у здания Военной прокуратуры

В Бишкеке около здания Военной прокуратуры прошел митинг против Асыл Талиповой, подозреваемой в мошенничестве.

К акции протеста присоединились и родственники задержанного начальника УВД Октябрьского района столицы Уланбека Аалиева. Его сестра Гулзат Аалиева предполагает, что уголовное дело может быть связано с ней. Ее, кандидата философских наук, подозревали в возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды.

«Возможно, через моего брата радикальные исламисты, которые идут на выборы в парламент, хотят заткнуть меня. От мошенницы Асыл Талиповой пострадали около 30 семей. У этой женщины имеется строительная компания, она заключала фиктивные сделки купли-продажи квартир», — сказала Гулзат Аалиева.

24.kg
Фото 24.kg. Митинг против Асыл Талиповой

«Нас принял военный прокурор Сагындык Мукашов, однако он ничего не смог сказать, сославшись на тайну следствия», — сказала она.

Еще одна участница акции протеста Доктургуль Акматова заявила, что ее сын также отдал деньги за квартиру Асыл Талиповой. Мужчина написал заявление по факту мошенничества, но потом его задержали.

Напомним, ранее адвокат Канат Хасанов вышел на одиночный пикет к зданию ГУВД столицы с требованием выпустить женщину, подозреваемую в мошенничестве. По словам юриста, мать шестерых детей необоснованно задержали и водворили в СИЗО-1 Бишкека. На следующий день после митинга Асыл Талипову отпустили под домашний арест. После этого Военная прокуратура задержала начальника УВД Октябрьского района Улана Аалиевабывшего замначальника следственной службы УВД Талгата Куватбекова и следователя УВД района Айсулуу Рамазан кызы. Всех троих подозревают в применении пыток в отношении задержанной.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212010/
просмотров: 456
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержана мошенница. Брала деньги, чтобы трудоустроить в «Кумтор»
Митингующих против Асыл Талиповой футболят по госорганам. Люди возмущены
Расследование дела Василия Дашкова завершается. Адвокат рассказала подробности
Бывший глава Лебединовского айыл окмоту подозревается в мошенничестве
У здания ГКНБ митингуют сторонники начальника УВД Октябрьского района
У здания ГКНБ опять митинг. Требуют ареста подозреваемой в мошенничестве
Блогера Гульзат Мамытбек водворили в СИЗО-1 Бишкека на месяц
ГКНБ задержал замминистра сельского хозяйства
Продал чужой фотоаппарат за $1 тысячу. Подозреваемый в мошенничестве задержан
В Бишкеке задержана блогер Гульзат Мамытбек
Популярные новости
Случай массового отравления зафиксирован в&nbsp;Бишкеке Случай массового отравления зафиксирован в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке задержана блогер Гульзат Мамытбек В Бишкеке задержана блогер Гульзат Мамытбек
Попытка самоубийства в&nbsp;Бишкеке. С&nbsp;мужчиной до&nbsp;сих пор ведут переговоры Попытка самоубийства в Бишкеке. С мужчиной до сих пор ведут переговоры
В&nbsp;Бишкеке горит кафе &laquo;Кайнар&raquo; В Бишкеке горит кафе «Кайнар»
Бизнес
Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; дарит призы за&nbsp;самый большой объем денежных переводов «Халык Банк Кыргызстан» дарит призы за самый большой объем денежных переводов
Ждали? Черная пятница во&nbsp;всех O!Store и&nbsp;СКИДКИ 90&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера! Ждали? Черная пятница во всех O!Store и СКИДКИ 90 процентов на красивые номера!
Бесплатное обучение IT-профессиям от&nbsp;Beeline проходит в&nbsp;Кыргызстане Бесплатное обучение IT-профессиям от Beeline проходит в Кыргызстане
28 октября, четверг
18:52
В Бишкеке задержана мошенница. Брала деньги, чтобы трудоустроить в «Кумтор» В Бишкеке задержана мошенница. Брала деньги, чтобы труд...
18:44
Обещают избавить от бюрократии. Прошло первое заседание кабмина в новом формате
18:37
Выборы-2021. ЦИК не удовлетворила жалобу активиста: «Азаттык» остается в гонке
18:30
29 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:21
Митинг против Асыл Талиповой продолжился у здания Военной прокуратуры