У Дома правительства митингуют жители Тонского района

У Дома правительства митингуют жители села Каджи-Сай Тонского района Иссык-Кульской области.

Участники акции протеста жалуются на действия бывшего главы Каджи-Сайского айыл окмоту Кубата Исаева. По их словам, он продал дома, в которых они жили 17 лет.

«В селе Каджи-Сай есть пять пятиэтажных домов. В 1990-м они были построены для сотрудников экспериментального электротехнического завода. Позже там жили пенсионеры, ветераны войны, медики и другие. В их числе были и мы. Так, с 1990 по 2007 год мы спокойно жили в этих домах, пока бывший тогда главой айыл окмоту Кубат Исаев не продал их частному лицу. Около 3 тысяч человек, проживающих в этих 266 квартирах, остались на улице», — говорит один из жителей Дуйшонбек Алымкожоев.

Он отмечает, что жителей пяти домов вынудили переехать в другие места, отключив дома от коммуникаций.

«В то время глава айыл окмоту буквально вынудил нас оставить свои дома. Время было нелегкое. Трубы, по которым в квартиры шла вода, они отрезали и продали. Так мы остались без воды. Под домом были бочки газа, который распределялся по квартирам. Их тоже продали. Так нас лишили газа. Потом начали отключать свет. Были веерные отключения. Нам в этих домах с детьми стало невозможно жить. Люди начали покидать свои квартиры. Кто-то мигрировал в Россию, кто-то уехал к родственникам. Затем в айыл окмоту под предлогом того, что эти дома остались без жильцов, продали их частникам. Это была заранее запланированная работа. Мы оставили все свое имущество и заперли дома в надежде на то, что все уладится и мы вернемся в квартиры», — добавил Дуйшонбек Алымкожоев.

По его словам, затем районный суд вынес решение о передаче указанных пяти домов в муниципальную собственность, что привело к их продаже.

«Но эти дома никогда не принадлежали айыл окмоту. Мы считаем решение суда незаконным. Слушания длятся уже 14 лет. Мы уже не доверяем ни суду, ни прокурорам. Поэтому мы пришли на прием к президенту Садыру Жапарову. Просим вернуть нам нашу собственность», — заключил Дуйшонбек Алымкожоев.