У здания ГКНБ митингуют сторонники начальника УВД Октябрьского района

В Бишкеке около здания ГКНБ проходит митинг в поддержку начальника УВД Октябрьского района Уланбека Аалиева.
Родственники задержанного требуют отпустить милиционера из-под стражи. По мнению участников акции протеста, Уланбек Аалиев стал жертвой мошенников.
Напомним, ранее адвокат Канат Хасанов вышел на одиночный пикет к зданию ГУВД столицы с требованием выпустить женщину, подозреваемую в мошенничестве. По словам юриста, мать шестерых детей необоснованно задержали и водворили в СИЗО-1 Бишкека. На следующий день после митинга Асыл Талипову отпустили под домашний арест. После этого Военная прокуратура задержала начальника УВД Октябрьского района Улана Аалиева, бывшего замначальника следственной службы УВД Талгата Куватбекова и следователя УВД района Айсулуу Рамазан кызы. Всех троих подозревают в применении пыток в отношении задержанной.