13:38
USD 84.79
EUR 98.42
RUB 1.22
Происшествия

У здания ГКНБ митингуют сторонники начальника УВД Октябрьского района

В Бишкеке около здания ГКНБ проходит митинг в поддержку начальника УВД Октябрьского района Уланбека Аалиева.

Родственники задержанного требуют отпустить милиционера из-под стражи. По мнению участников акции протеста, Уланбек Аалиев стал жертвой мошенников.

24.kg
Фото 24.kg. Родственники начальника УВД Октябрьского района вышли на митинг

Напомним, ранее адвокат Канат Хасанов вышел на одиночный пикет к зданию ГУВД столицы с требованием выпустить женщину, подозреваемую в мошенничестве. По словам юриста, мать шестерых детей необоснованно задержали и водворили в СИЗО-1 Бишкека. На следующий день после митинга Асыл Талипову отпустили под домашний арест. После этого Военная прокуратура задержала начальника УВД Октябрьского района Улана Аалиева, бывшего замначальника следственной службы УВД Талгата Куватбекова и следователя УВД района Айсулуу Рамазан кызы. Всех троих подозревают в применении пыток в отношении задержанной.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211952/
просмотров: 613
Версия для печати
Материалы по теме
У здания ГКНБ опять митинг. Требуют ареста подозреваемой в мошенничестве
В Чуйской области жених на свадьбе стрелял из ружья. Милиция возбудила дело
Начальника УВД Октябрьского района Бишкека водворили в СИЗО ГКНБ
Нарушают права. Возле Минздрава митингуют граждане с пересаженными органами
Митинг муниципальных парковщиков. Недовольных принял первый вице-мэр столицы
В Бишкеке митингуют муниципальные парковщики. Требуют отставки директора
Дело «Акнета». Юрист рассказал, когда Кубан Ажимудинов может получить дивиденды
Дело о захвате власти. У горсуда митингуют сторонники Курсана Асанова
Дело «Кумтора». Возле Бишкекского горсуда митингуют сторонники Темира Сариева
Вооруженное нападение на семью в Кара-Балте. Милиция сообщила подробности
Популярные новости
Случай массового отравления зафиксирован в&nbsp;Бишкеке Случай массового отравления зафиксирован в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке задержана блогер Гульзат Мамытбек В Бишкеке задержана блогер Гульзат Мамытбек
Попытка самоубийства в&nbsp;Бишкеке. С&nbsp;мужчиной до&nbsp;сих пор ведут переговоры Попытка самоубийства в Бишкеке. С мужчиной до сих пор ведут переговоры
В&nbsp;Бишкеке горит кафе &laquo;Кайнар&raquo; В Бишкеке горит кафе «Кайнар»
Бизнес
Премьер-министр Индии примет участие в&nbsp;климатической конференции в&nbsp;Глазго Премьер-министр Индии примет участие в климатической конференции в Глазго
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; запускает акцию по&nbsp;картам Visa! «Халык Банк Кыргызстан» запускает акцию по картам Visa!
Акция &laquo;Будущее ребенка уже сейчас&raquo; Акция «Будущее ребенка уже сейчас»
До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
28 октября, четверг
13:27
НЦОМиД обвинили в отказе детям в госпитализации. Директор опровергла НЦОМиД обвинили в отказе детям в госпитализации. Директ...
13:13
Суицид в Бишкеке. В МЧС объяснили, почему не растянули тент
13:08
У здания ГКНБ митингуют сторонники начальника УВД Октябрьского района
13:05
На весь Кыргызстан всего девять детских психиатров, а нужно 50
12:45
Выборы-2021. В ЦИК рассказали, когда пройдет жеребьевка