У здания ГКНБ митингуют сторонники начальника УВД Октябрьского района

В Бишкеке около здания ГКНБ проходит митинг в поддержку начальника УВД Октябрьского района Уланбека Аалиева.

Родственники задержанного требуют отпустить милиционера из-под стражи. По мнению участников акции протеста, Уланбек Аалиев стал жертвой мошенников.

Фото 24.kg. Родственники начальника УВД Октябрьского района вышли на митинг

Напомним, ранее адвокат Канат Хасанов вышел на одиночный пикет к зданию ГУВД столицы с требованием выпустить женщину, подозреваемую в мошенничестве. По словам юриста, мать шестерых детей необоснованно задержали и водворили в СИЗО-1 Бишкека. На следующий день после митинга Асыл Талипову отпустили под домашний арест. После этого Военная прокуратура задержала начальника УВД Октябрьского района Улана Аалиева, бывшего замначальника следственной службы УВД Талгата Куватбекова и следователя УВД района Айсулуу Рамазан кызы. Всех троих подозревают в применении пыток в отношении задержанной.